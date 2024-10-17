Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт вкуснейшей закуски из болгарского перца с яйцом и укропом
Топ-5 лучших видов спорта для похудения
Год активного солнца: кардиолог рассказал, как магнитные бури влияют на самочувствие человека
Супруга политика Леонида Гозмана помещена под домашний арест в Москве
Хитрый план: Украина выпрашивает у Запада дальнобойные ракеты без разрешения использования
Подготовка погреба к зиме: как защитить урожай от грызунов и влаги
Почему четвёртая группа крови с отрицательным резусом считается самой уязвимой
Посмотрим на снижение: в США заявили об уменьшении количества обратившихся за пособием по безработице
Садальский назвал певца Шамана живым классиком современности

Очередь: в ЦАХАЛ заявили о возможном уничтожении лидера ХАМАС

0:21
Мир

Израильские военные заявили о возможности ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в ходе операции в секторе Газа.

Очередь: в ЦАХАЛ заявили о возможном уничтожении лидера ХАМАС
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

В ходе операции было уничтожено трое человек, одним из которых, предположительно, мог быть Синвар. Однако, на данный момент личности убитых не подтверждены.

Уточнения

ХАМА́С — палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность
Садоводство, цветоводство
Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность Аудио 
О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец
Кошки
О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец Аудио 
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Кошки
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам Аудио 
Популярное
Простой способ, как удобрить и омолодить герань

Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Украина останется без западного содержания. Промышленники Германии вправят Шольцу мозги Любовь Степушова Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области Дмитрий Плотников Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Тигр съел справлявшего нужду мужчину
Хлопок в Сумах: взрыв на севере Украины
Сирены снова завыли: воздушная тревога в южных областях Украины
Москва и Тегеран усиливают обмен мнениями на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Около 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы
Захват территорий: Израиль поднял флаг на юге Ливана
Ирина Шейк закупилась родными российскими вкусняшками после триумфа на подиуме
Новые страницы в истории эволюции: в Китае найдено самое маленькое окаменелое яйцо динозавра
Ветеринар дал советы по снижению веса животных
Домашнее печенье с тающим шоколадом: пошаговый рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.