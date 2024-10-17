Очередь: в ЦАХАЛ заявили о возможном уничтожении лидера ХАМАС

Израильские военные заявили о возможности ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в ходе операции в секторе Газа.
В ходе операции было уничтожено трое человек, одним из которых, предположительно, мог быть Синвар. Однако, на данный момент личности убитых не подтверждены.
ХАМА́С — палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.
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