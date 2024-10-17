Оружие для Украины, но есть нюанс: в Словакии заявили о возможных поставках Киеву, в случае покупки оружия

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова поставлять оружие Украине, но только на коммерческой основе.

Фото: flickr.com by EU2016 SK, PDM

Фицо подчеркнул, что Словакия не намерена оказывать Украине военную помощь безвозмездно, и подчеркнул, что "если мы не продадим оружие Украине, его продадут другие".

Глава словацкого правительства также подтвердил, что Словакия по-прежнему отказывается от безвозмездных поставок оружия Украине.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Москва также предупредила, что любые поставки оружия Украине будут рассматриваться как законная военная цель.