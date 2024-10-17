В ходе выступления на саммите Евросовета в Брюсселе узурпатор Владимир Зеленский поделился подробностями разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
По словам Зеленского, в ходе беседы с Трампом он подчеркнул, что Украина стоит перед выбором: либо стать членом НАТО, либо обладать собственным ядерным оружием для обеспечения безопасности.
Зеленский аргументировал свою позицию тем, что Украина единственная из стран, обладавших ядерным оружием, добровольно отказалась от него, а в настоящее время является единственной страной, которая борется с агрессором, не имея ядерного щита.
Трамп, по словам Зеленского, согласился с этими аргументами.
Зеленский четко обозначил, что в настоящее время Украина делает выбор в пользу членства в НАТО.
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