Ни того, ни другого: Зеленский заставил Запад выбирать между ядерным оружием и членством в НАТО

В ходе выступления на саммите Евросовета в Брюсселе узурпатор Владимир Зеленский поделился подробностями разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

По словам Зеленского, в ходе беседы с Трампом он подчеркнул, что Украина стоит перед выбором: либо стать членом НАТО, либо обладать собственным ядерным оружием для обеспечения безопасности.

Зеленский аргументировал свою позицию тем, что Украина единственная из стран, обладавших ядерным оружием, добровольно отказалась от него, а в настоящее время является единственной страной, которая борется с агрессором, не имея ядерного щита.

Трамп, по словам Зеленского, согласился с этими аргументами.

Зеленский четко обозначил, что в настоящее время Украина делает выбор в пользу членства в НАТО.