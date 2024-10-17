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Оппозция ответит: в Молдавии заявили о протестах в случае фальсификации выборов

1:09
Мир

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер, представляющая оппозиционный блок "Победа", заявила, что ее политическая сила готова организовать массовые акции протеста, если выборы президента Молдавии будут сфальсифицированы.

Оппозция ответит: в Молдавии заявили о протестах в случае фальсификации выборов
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Таубер подчеркнула, что в случае обнаружения нарушений "Победа" прибегнет ко всем законным средствам, включая протесты и обжалование результатов выборов в государственных и международных органах.

В то же время депутат выразила уверенность, что фальсификации станут невозможными, если граждане Молдавии активно примут участие в голосовании.

Напомним, что выборы президента Молдавии и референдум по вопросу внесения изменений в конституцию страны с целью ускорения евроинтеграции запланированы на 20 октября.

В президентской гонке участвуют 11 кандидатов, среди которых действующий президент Майя Санду, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, а также другие известные политические деятели страны.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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