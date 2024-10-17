Оппозция ответит: в Молдавии заявили о протестах в случае фальсификации выборов

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер, представляющая оппозиционный блок "Победа", заявила, что ее политическая сила готова организовать массовые акции протеста, если выборы президента Молдавии будут сфальсифицированы.
Таубер подчеркнула, что в случае обнаружения нарушений "Победа" прибегнет ко всем законным средствам, включая протесты и обжалование результатов выборов в государственных и международных органах.
В то же время депутат выразила уверенность, что фальсификации станут невозможными, если граждане Молдавии активно примут участие в голосовании.
Напомним, что выборы президента Молдавии и референдум по вопросу внесения изменений в конституцию страны с целью ускорения евроинтеграции запланированы на 20 октября.
В президентской гонке участвуют 11 кандидатов, среди которых действующий президент Майя Санду, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, а также другие известные политические деятели страны.
Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
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