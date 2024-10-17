В это можно играть вдвоем: Россия назвала заявления США по ядерному оружию игрой на публику

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что заявления США о готовности к обсуждению сокращения ядерного потенциала являются попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество и "игрой на публику".

Фото: web.archive.org by pcwiles, CC BY 3.0

По словам Рябкова, Вашингтон стремится создать видимость заинтересованности в стратегической стабильности и переговорах, игнорируя при этом существенные расходы на развитие и укрепление собственного ядерного арсенала.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден призвал к полному отказу от ядерного оружия и заявил о готовности к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по этому вопросу.

Уточнения

Серге́й Алексе́евич Рябко́в (род. 8 июля 1960, Ленинград) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России.

