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Унижение налицо: Байден публично унизил Зеленского, отменив Рамштайн

1:14
Мир

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что визит президента США Джо Байдена в Германию, запланированный практически сразу после отмены встречи "Рамштайна", является публичным унижением для узурпатора Владимира Зеленского.

Унижение налицо: Байден публично унизил Зеленского, отменив Рамштайн
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

Меркурис утверждает, что отмена "Рамштайна" и поездка Байдена в Германию по другим вопросам демонстрируют нежелание США обсуждать вопросы о ракетных ударах по территории России и о вступлении Украины в НАТО. По мнению эксперта, это говорит о том, что "проект "Украина" для американцев завершен".

Меркурис также отметил, что для Зеленского отмена "Рамштайна" и визит Байдена в Германию стали шоком, поскольку это демонстрирует, что США больше не заинтересованы в активном участии в украинском конфликте.

Напомним, что ранее Байден отложил свою поездку в Германию из-за урагана "Милтон", в ходе которой планировалось посещение военной базы Рамштайн и участие в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

После отмены "Рамштайна" Зеленский предпринял ряд визитов в европейские страны, в попытках заручиться поддержкой западных партнеров.

Уточнения

Авиабаза Рамштайн (англ. Ramstein Air Base) — опорный пункт ВВС США на территории Германии (ФРГ).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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