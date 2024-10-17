Британский аналитик Александр Меркурис считает, что визит президента США Джо Байдена в Германию, запланированный практически сразу после отмены встречи "Рамштайна", является публичным унижением для узурпатора Владимира Зеленского.
Меркурис утверждает, что отмена "Рамштайна" и поездка Байдена в Германию по другим вопросам демонстрируют нежелание США обсуждать вопросы о ракетных ударах по территории России и о вступлении Украины в НАТО. По мнению эксперта, это говорит о том, что "проект "Украина" для американцев завершен".
Меркурис также отметил, что для Зеленского отмена "Рамштайна" и визит Байдена в Германию стали шоком, поскольку это демонстрирует, что США больше не заинтересованы в активном участии в украинском конфликте.
Напомним, что ранее Байден отложил свою поездку в Германию из-за урагана "Милтон", в ходе которой планировалось посещение военной базы Рамштайн и участие в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине.
После отмены "Рамштайна" Зеленский предпринял ряд визитов в европейские страны, в попытках заручиться поддержкой западных партнеров.
Авиабаза Рамштайн (англ. Ramstein Air Base) — опорный пункт ВВС США на территории Германии (ФРГ).
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