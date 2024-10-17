Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский назвал певца Шамана живым классиком современности
Очередь: в ЦАХАЛ заявили о возможном уничтожении лидера ХАМАС
Оружие для Украины, но есть нюанс: в Словакии заявили о возможных поставках Киеву, в случае покупки оружия
Какой комплектацией порадует Renault Megane за 2,95 млн рублей
Ни того, ни другого: Зеленский заставил Запад выбирать между ядерным оружием и членством в НАТО
Врач Попов рассказал, какие продукты помогут избавиться от изжоги
Оппозция ответит: в Молдавии заявили о протестах в случае фальсификации выборов
В дагестанском ДТП 19 раненых и один погибший
Как очищать кожу маслом: эффективный метод

Мода и гастрономические предпочтения: в Армении назвали причины миграции из страны

0:45
Мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился наблюдениями о причинах эмиграции армян из страны, подчеркнув, что встречал соотечественников, работающих в сфере обслуживания в Европе.

Мода и гастрономические предпочтения: в Армении назвали причины миграции из страны
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, CC BY 4.0

По словам Пашиняна, многие армяне, покинувшие родину, объясняют свой выбор различными факторами, начиная от личных предпочтений (неприятие национальной кухни, нежелание служить в армии) и заканчивая отсутствием достойных рабочих мест и соответствующей оплаты труда.

Пашинян отметил, что среди эмигрантов встречаются и те, кто покинул Армению из-за внешнего вида: например, из-за прически или пирсинга. А так же те, кому не нравится хаш и кебаб. 

Уточнения

Нико́л Вова́евич Пашиня́н — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года. Исполнял обязанности премьер-министра с 25 апреля по 2 августа 2021 года и одержал победу на июньских парламентских выборах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность
Садоводство, цветоводство
Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность Аудио 
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Кошки
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам Аудио 
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Еда и рецепты
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее Аудио 
Популярное
Простой способ, как удобрить и омолодить герань

Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Украина останется без западного содержания. Промышленники Германии вправят Шольцу мозги Любовь Степушова Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области Дмитрий Плотников Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Тигр съел справлявшего нужду мужчину
Хлопок в Сумах: взрыв на севере Украины
Сирены снова завыли: воздушная тревога в южных областях Украины
Москва и Тегеран усиливают обмен мнениями на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Около 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы
Захват территорий: Израиль поднял флаг на юге Ливана
Ирина Шейк закупилась родными российскими вкусняшками после триумфа на подиуме
Новые страницы в истории эволюции: в Китае найдено самое маленькое окаменелое яйцо динозавра
Ветеринар дал советы по снижению веса животных
Домашнее печенье с тающим шоколадом: пошаговый рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.