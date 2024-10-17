Мода и гастрономические предпочтения: в Армении назвали причины миграции из страны

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился наблюдениями о причинах эмиграции армян из страны, подчеркнув, что встречал соотечественников, работающих в сфере обслуживания в Европе.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, CC BY 4.0

По словам Пашиняна, многие армяне, покинувшие родину, объясняют свой выбор различными факторами, начиная от личных предпочтений (неприятие национальной кухни, нежелание служить в армии) и заканчивая отсутствием достойных рабочих мест и соответствующей оплаты труда.

Пашинян отметил, что среди эмигрантов встречаются и те, кто покинул Армению из-за внешнего вида: например, из-за прически или пирсинга. А так же те, кому не нравится хаш и кебаб.

Уточнения

Нико́л Вова́евич Пашиня́н — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года. Исполнял обязанности премьер-министра с 25 апреля по 2 августа 2021 года и одержал победу на июньских парламентских выборах.

