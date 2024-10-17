Сирены снова завыли: воздушная тревога в южных областях Украины

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На территории Николаевской, Одесской областей Украины, а также на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги прозвучал практически одновременно во всех трех регионах — около 15:11 по московскому времени.

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, CC BY-SA 2.0

Напомним, что массированные ракетные удары по объектам украинской инфраструктуры со стороны российских войск начались 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который российские власти возложили на украинские спецслужбы.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически ежедневно, затрагивая порой всю территорию страны. Целями российских ударов становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.