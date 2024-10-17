Москва и Тегеран усиливают обмен мнениями на фоне напряженности на Ближнем Востоке

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Российская сторона поддерживает постоянный диалог с Ираном, подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, эти контакты не прекращаются даже в периоды высокой напряженности, которая сейчас царит в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

"В сложившейся ситуации обмен мнениями и подходами с Ираном приобретает особую актуальность", — отметил Рябков, подчеркнув, что диалог ведется по различным направлениям.

На фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке, вызванной обострением отношений между Израилем и Ираном, появились сообщения о том, что Израиль может нанести удар по Ирану в ближайшие дни.

Напомним, 1 октября Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, назвав его актом самообороны. Израильские военные сообщили о перехвате большей части из более чем 180 баллистических ракет, выпущенных Ираном. В социальных сетях были опубликованы видеозаписи последствий падения снарядов в различных районах Израиля. По данным властей Израиля, обстрел не привел к жертвам среди граждан страны.

Иранские власти утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, в то время как израильская сторона называет ущерб "минимальным".

В ответ на действия Ирана Израиль заявил о готовности нанести ответный удар, а США пообещали оказать поддержку своему ключевому союзнику на Ближнем Востоке.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала свою неспособность разрешить кризисы на Ближнем Востоке.

Уточнения

Серге́й Алексе́евич Рябко́в (род. 8 июля 1960, Ленинград) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России.

