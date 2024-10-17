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Захват территорий: Израиль поднял флаг на юге Ливана

1:44
Мир

В рамках продолжающейся военной кампании, израильские военные установили национальный флаг на водонапорной башне в приграничной ливанской деревне Айта эль-Шааб, свидетельствуя о успешной зачистке территории от присутствия и инфраструктуры движения "Хезболлах".

Захват территорий: Израиль поднял флаг на юге Ливана
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Этот шаг последовал после полной зачистки населённого пункта, о чём сообщили в четверг через 13-й канал израильского телевидения.

Видеокадры, распространенные в социальных сетях, отражают масштабы разрушений в окрестностях водонапорной башни, где флаг теперь реет над холмом развалин. Многочисленные дома и постройки лежат в руинах, создавая хаотичный ландшафт, ставший печальным свидетельством конфликта.

С 1 октября Израиль ведет наземную операцию против "Хезболлах" на юге Ливана, параллельно продолжая воздушные бомбардировки, которые уже привели к значительным жертвам — более 2,3 тысячи человек, включая высокопоставленные лица шиитского движения, потеряли свои жизни. Более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, став беженцами. Несмотря на серьезные потери, включая командный состав, "Хезболлах" продолжает оказывать сопротивление, ведя наземные бои и обстреливая ракетами территорию Израиля.

Главной целью этой военной кампании, согласно израильским источникам, является создание условий, позволяющих вернуться домой 60 тысячам жителей севера, эвакуированных в связи с начавшимися год назад обстрелами, инициированными "Хезболлах" в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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