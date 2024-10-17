Без селфи с медведем: в МЧС дали советы, что делать при виде лесных животных

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

МЧС России настоятельно советует избегать прямого зрительного контакта и фотографирования в случае встречи с дикими животными в лесу, а также предостерегает от кормления их. Эти рекомендации содержатся в разделе "Правила поведения при встрече с дикими животными" на официальном сайте министерства.

Фото: freepik.com by vladimircech, PDM

Специалисты учреждения также советуют держаться на безопасном расстоянии от раненых диких зверей и, если возможно, медленно отходить, наблюдая за их действиями.

МЧС подчеркивает, что если дикое животное ищет контакта, это может быть индикатором бешенства, что делает важным соблюдение мер предосторожности.