Без селфи с медведем: в МЧС дали советы, что делать при виде лесных животных

МЧС России настоятельно советует избегать прямого зрительного контакта и фотографирования в случае встречи с дикими животными в лесу, а также предостерегает от кормления их. Эти рекомендации содержатся в разделе "Правила поведения при встрече с дикими животными" на официальном сайте министерства.
Специалисты учреждения также советуют держаться на безопасном расстоянии от раненых диких зверей и, если возможно, медленно отходить, наблюдая за их действиями.
МЧС подчеркивает, что если дикое животное ищет контакта, это может быть индикатором бешенства, что делает важным соблюдение мер предосторожности.
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