Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок новостроек оживает: спрос в миллионниках пошел вверх
Тут без семьи: Госдума может запретить трудовым мигрантам въезд с семьями
Россияне ждут тринадцатую зарплату: оптимизм работников бьет рекорды
Теперь многоразовый: в России научились использовать дроны-камикадзе второй раз
В России нашли способ ускорить поиск научных публикаций с помощью ИИ
Довести до мировой войны: в Госдуме заявили о главном замысле плана Зеленского
Комиссии за госплатежи через СБП уйдут в прошлое, но банки найдут способ компенсировать потери
Трагедия в Тайгане: львов, загрызших сотрудницу, не усыпят
OneTwoTrip: туристы дольше всего отдыхают в Москве и Таиланде

Без селфи с медведем: в МЧС дали советы, что делать при виде лесных животных

0:40
Мир

МЧС России настоятельно советует избегать прямого зрительного контакта и фотографирования в случае встречи с дикими животными в лесу, а также предостерегает от кормления их. Эти рекомендации содержатся в разделе "Правила поведения при встрече с дикими животными" на официальном сайте министерства.

Без селфи с медведем: в МЧС дали советы, что делать при виде лесных животных
Фото: freepik.com by vladimircech, PDM

Специалисты учреждения также советуют держаться на безопасном расстоянии от раненых диких зверей и, если возможно, медленно отходить, наблюдая за их действиями.

МЧС подчеркивает, что если дикое животное ищет контакта, это может быть индикатором бешенства, что делает важным соблюдение мер предосторожности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Банки
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Аудио 
Специалисты успешно протестировали российские микроконтроллеры на отечественной платформе
Наука и техника
Специалисты успешно протестировали российские микроконтроллеры на отечественной платформе Аудио 
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче?
Советы
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче? Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Последние материалы
Рынок новостроек оживает: спрос в миллионниках пошел вверх
Тут без семьи: Госдума может запретить трудовым мигрантам въезд с семьями
Россияне ждут тринадцатую зарплату: оптимизм работников бьет рекорды
Без селфи с медведем: в МЧС дали советы, что делать при виде лесных животных
Теперь многоразовый: в России научились использовать дроны-камикадзе второй раз
В России нашли способ ускорить поиск научных публикаций с помощью ИИ
Довести до мировой войны: в Госдуме заявили о главном замысле плана Зеленского
Комиссии за госплатежи через СБП уйдут в прошлое, но банки найдут способ компенсировать потери
Трагедия в Тайгане: львов, загрызших сотрудницу, не усыпят
OneTwoTrip: туристы дольше всего отдыхают в Москве и Таиланде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.