Довести до мировой войны: в Госдуме заявили о главном замысле плана Зеленского

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Леонид Бабашов, представляющий крымский регион в Госдуме РФ, высказал мнение агентству РИА Новости, что предложенный Владимиром Зеленским "план победы" для Украины таит в себе риски начала глобального конфликта.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

В рамках этого плана, обнародованного в Верховной Раде, выделяются ключевые пункты, включая призыв к вступлению Украины в НАТО и снятие ограничений по использованию дальнобойного оружия против России.

Бабашов подчеркнул, что, по его мнению, стремление Украины к членству в НАТО носит цель провоцирования альянса на военные действия против России. Он описал НАТО как военную организацию с коммерческими интересами и выразил сомнение в готовности альянса идти на такие крайние меры.

Депутат выразил уверенность, что предложения узурпатора Зеленского не найдут поддержки у "торговцев смертью", как он назвал членов НАТО, учитывая предложенный Киевом рискованный курс действий.

Также было упомянуто заявление Марии Захаровой, представителя МИД РФ, которая ранее критиковала "план победы" как набор несогласованных утверждений, потенциально подталкивающих НАТО к прямому столкновению с Россией.