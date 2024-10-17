Леонид Бабашов, представляющий крымский регион в Госдуме РФ, высказал мнение агентству РИА Новости, что предложенный Владимиром Зеленским "план победы" для Украины таит в себе риски начала глобального конфликта.
В рамках этого плана, обнародованного в Верховной Раде, выделяются ключевые пункты, включая призыв к вступлению Украины в НАТО и снятие ограничений по использованию дальнобойного оружия против России.
Бабашов подчеркнул, что, по его мнению, стремление Украины к членству в НАТО носит цель провоцирования альянса на военные действия против России. Он описал НАТО как военную организацию с коммерческими интересами и выразил сомнение в готовности альянса идти на такие крайние меры.
Депутат выразил уверенность, что предложения узурпатора Зеленского не найдут поддержки у "торговцев смертью", как он назвал членов НАТО, учитывая предложенный Киевом рискованный курс действий.
Также было упомянуто заявление Марии Захаровой, представителя МИД РФ, которая ранее критиковала "план победы" как набор несогласованных утверждений, потенциально подталкивающих НАТО к прямому столкновению с Россией.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.