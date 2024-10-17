Трагедия в Тайгане: львов, загрызших сотрудницу, не усыпят

Олег Зубков, руководитель сафари-парка "Тайган" в Крыму, сообщил, что львы, ставшие причиной смерти одной из сотрудниц, не будут подвергнуты усыплению. Об этом Зубков рассказал в интервью РИА Новости.

Фото: flickr.com by Airwolfhound, CC BY-SA 2.0

Это заявление последовало после происшествия, в ходе которого три льва напали на женщину, неосторожно зашедшую в их клетку, что привело к её гибели. По словам Зубкова, трагедия произошла из-за человеческой ошибки, и хищники действовали, руководствуясь своими инстинктами.

В отчете, предоставленном крымским СК, говорится о том, что сотрудница парка, имея многолетний опыт работы, по неосторожности оставила открытым переход между внутренним и наружным вольерами, что и стало причиной трагедии. В результате было возбуждено уголовное дело.

Зубков подчеркнул, что усыпление львов не рассматривается как возможное решение, поскольку они поступили согласно своей природе. Он утверждает, что в зоопарке львы, в том числе редкие белые особи, живут в условиях, максимально приближенных к их естественной среде, и винить их в происшествии было бы неправильно.

Сафари-парк "Тайган" является одним из крупнейших в Европе по коллекции хищников, где на свободе обитают более 60 львов, свыше 50 тигров и множество других животных. Парк занимает обширную территорию в 32 гектара, из которых значительная часть отведена под сафари для львов, а также включает зоопарк и детский контактный зоопарк.

Уточнения

Лев— вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер, относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих. Наряду с тигром — самая крупная из ныне живущих кошек, масса некоторых самцов может достигать 250 кг.

