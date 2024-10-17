Дорогу детям: в ГД предложили рассмотреть вопрос первоочередного зачисления в садики детей учителей

1:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Представители ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, председателем комитета Государственной Думы по социальной политике, предложат на рассмотрение законодательного органа проект.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Он будет направлен на предоставление медицинским и педагогическим работникам привилегии по первоочередному зачислению их детей в дошкольные учебные заведения. Данное предложение уже находится в доступе у РИА Новости.

Предложение включает в себя внесение поправок в два ключевых федеральных закона, касающихся основ охраны здоровья граждан и образования в РФ, которые предусматривают предоставление мест в детских садах для детей сотрудников из медицинской и образовательной сфер, отработавших более трех лет в соответствующих государственных или муниципальных организациях.

В пояснительной записке к данному законопроекту подчеркивается острый дефицит специалистов в области медицины и образования по всей России. Для решения этой проблемы, наряду с повышением зарплат, предложено ввести дополнительные социальные преференции, улучшающие условия труда данных категорий работников. Отмечается, что в настоящее время аналогичные преимущества уже предоставляются детям военнослужащих и сотрудников полиции.

Ярослав Нилов подчеркнул важность создания соответствующих условий для удовлетворения профессиональных потребностей медиков и учителей. Ранее ЛДПР выдвигала предложения о разработке специальных ипотечных программ для этих категорий населения. Сейчас же партия акцентирует внимание на необходимости обеспечить детям медицинских и педагогических работников возможность быть зачисленными в дошкольные образовательные учреждения в порядке первоочередности.