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Вернуться в реальность: на Западе заговорили о нереалистичности плана Зеленского

1:12
Мир

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсетях высказал мнение, что предложенный узурпатором Владимиром Зеленским "план победы" не соответствует действительности. По его словам, стремление Украины вступить в НАТО и надежды на победу над Россией являются недостижимыми целями, о чем якобы осведомлены как сам Зеленский, так и члены НАТО.

Вернуться в реальность: на Западе заговорили о нереалистичности плана Зеленского
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Боуз также предположил, что итогом для украинского лидера станет жесткое поражение. На этой неделе Зеленский представил в Верховной Раде Украины долгосрочный план по разрешению конфликта, который состоит из восьми пунктов, включая приглашение Украины в НАТО и снятие запретов на использование дальнобойного вооружения против РФ, а также установку в Украине мер по сдерживанию России.

Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, назвал данный "план победы" иллюзорным обещанием для украинского населения, а Мария Захарова, представитель МИД России, подчеркнула, что действия Зеленского могут спровоцировать прямое столкновение НАТО с Россией, особенно в контексте желания Украины вести удары по территории России.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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