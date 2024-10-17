Никакой свободы врагам свободы: в Молдавии раскритиковали блокировку российских СМИ

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В преддверии выборов 20 октября в Молдавии, Василий Тарлев, бывший премьер-министр и нынешний кандидат в президенты страны, высказал свое недовольство действиями молдавских властей, направленными против работы российских средств массовой информации. Эти заявления он сделал в интервью с РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Он обвинил правительство в попытках заглушить любые критические высказывания, заблокировав доступ к ряду российских информационных сайтов.

Служба информации и безопасности Молдавии в конце сентября потребовала от провайдеров мобильной и интернет-связи ограничить доступ к семи информационным сайтам, в том числе шести российским, подчеркнул Тарлев. Он подчеркнул, что такие действия противоречат идее демократического развития страны, когда в предвыборный период вместо обеспечения свободы слова проводится закрытие телеканалов и информационных порталов.

Тарлев выразил возмущение молчанием международного сообщества в связи с этими событиями и подчеркнул, что в случае его избрания президентом, он гарантирует отсутствие всяких ограничений для СМИ. Он подчеркнул, что средства массовой информации должны оставаться независимыми от политических заказов, обладать профессионализмом и быть доступными для всех.

В 2023 году без решения суда в Молдавии было закрыто 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации, несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в конце предыдущего года. Среди запрещенных ресурсов оказались не только российские, но и молдавские оппозиционные и русскоязычные телеканалы. МИД РФ расценил эти меры как акт политической цензуры.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

