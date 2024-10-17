Зима близко: план узурпатора Зеленского был холодно принят на Западе

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"План победы", предложенный узурпатором власти на Украины Владимиром Зеленским для разрешения конфликта в стране, не вызвал восторга у западных лидеров, согласно публикациям в газете Times.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Отмечается, что встречи Зеленского с лидерами Европы и США, в ходе которых он делился контурами своего плана, не привели к значительному энтузиазму, особенно со стороны американских официальных лиц. Их недовольство связано с отсутствием стратегических деталей в плане, который воспринимается скорее как повторение уже существующих запросов о дополнительной поддержке и снятии ограничений на использование дальнобойного вооружения.

В преддверии президентских выборов в США, которые состоятся через несколько недель, маловероятно, что речь Зеленского окажет значительное влияние на изменение позиции западных союзников в отношении Украины. Ситуация на поле боя, где перспективы украинской победы кажутся все более сомнительными, также не способствует оптимизму.

Зеленский представил в Верховной Раде комплексный план с целью урегулирования ситуации, включая пять основных пунктов и три секретных дополнения. Среди ключевых моментов — приглашение Украины в НАТО, отмена ограничений для ударов по российской территории и размещение на украинской земле средств сдерживания России. План предусматривает завершение конфликта к 2025 году.

Комментируя предложенный план, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически отозвалась о нем, назвав его не столько планом, сколько набором несвязанных лозунгов, которые могут привести к напряженности с НАТО. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Украина должна пересмотреть свою политику и осознать причины конфликта, чтобы найти путь к миру, предполагая, что предложения Зеленского могут лишь повторять стратегию США по продолжению военных действий.