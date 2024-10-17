Минусов нет: в КНДР подтвердили разрыв сухоптного сообщения с Южной Кореей

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Северная Корея официально объявила о прекращении автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей, уничтожив транспортные пути на границе между странами. Это заявление было сделано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), отразив волю Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

Согласно директиве военного комитета, действия по разрушению инфраструктуры были предприняты как часть поэтапных операций по демаркации территорий, контролируемых КНДР и Республикой Корея. В результате, два участка дорог были взорваны: один возле села Камхо в уезде Косон и другой в селе Тоннэ района Пханмун.

Кроме того, представитель министерства обороны КНДР заявил о планах по укреплению разрушенных секций за счет создания оборонительных сооружений.

Южнокорейская сторона, в свою очередь, подтвердила информацию о подрыве участков дорог, ранее сообщив, что это действие последовало за блокировкой северокорейской стороной железнодорожного сообщения летом текущего года. Железные дороги Кёнисон и Тонхэсон, возводившиеся в период сотрудничества между двумя корейскими государствами, также оказались заблокированы.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

