Северная Корея официально объявила о прекращении автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей, уничтожив транспортные пути на границе между странами. Это заявление было сделано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), отразив волю Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи.
Согласно директиве военного комитета, действия по разрушению инфраструктуры были предприняты как часть поэтапных операций по демаркации территорий, контролируемых КНДР и Республикой Корея. В результате, два участка дорог были взорваны: один возле села Камхо в уезде Косон и другой в селе Тоннэ района Пханмун.
Кроме того, представитель министерства обороны КНДР заявил о планах по укреплению разрушенных секций за счет создания оборонительных сооружений.
Южнокорейская сторона, в свою очередь, подтвердила информацию о подрыве участков дорог, ранее сообщив, что это действие последовало за блокировкой северокорейской стороной железнодорожного сообщения летом текущего года. Железные дороги Кёнисон и Тонхэсон, возводившиеся в период сотрудничества между двумя корейскими государствами, также оказались заблокированы.
Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.
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