Бумеранг: пленный сотрудник ТЦК надеется, что его сына не мобилизируют

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В интервью РИА Новости, Руслан Тагеев, который ранее занимал должность в районной территориальной комиссии Киевской области и теперь находится в плену у ВС РФ, поделился своими переживаниями относительно возможной мобилизации своего сына.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Он выразил уверенность, что, несмотря на потенциальный призыв, его сын, исполняющий обязанности врача-хирурга, примет верное решение и не будет участвовать в боевых действиях.

Тагеев рассказал, что его сын, достигший минимального возраста для мобилизации на Украине, работает хирургом. Он выразил надежду, что профессиональная деятельность сына защитит его от призыва. Тагеев подчеркнул, что в случае мобилизации сын предпочтет оставаться верным клятве Гиппократа, лечить раненых, вне зависимости от их стороны конфликта, и избегать причинения вреда другим.

Тагеев также поделился своими воспоминаниями о службе в территориальной комиссии с начала специальной военной операции в 2022 году до сентября 2024 года. Он рассказал о своем переходе в 58-ю бригаду ВСУ на донецком направлении для получения боевого опыта, несмотря на проблемы со здоровьем. Тагеев описал обстоятельства, при которых он оказался в плену, уточнив, что вместе с сослуживцами был окружен во время выполнения задания по замене на передовой.