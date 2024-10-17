Без связи с РФ: в Молдавии заговорили об ущербе без сотрудничества с ЕАЭС

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На пороге предстоящих президентских выборов в Молдавии, Василий Тарлев, бывший глава правительства и кандидат на высший государственный пост, выразил серьезное беспокойство относительно текущего курса внешней политики страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

В интервью агентству РИА Новости он подчеркнул, что игнорирование заседаний Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, где Молдавия имеет статус наблюдателя, а также стремление к переориентации экспорта на западные рынки влечет за собой серьезные экономические риски.

Тарлев настаивает на том, что такие действия правительства ведут страну в тупик, поскольку отказ от взаимовыгодного сотрудничества с ЕАЭС и другими международными организациями, включая развивающийся БРИКС, наносит значительный экономический урон.

По его словам, Молдавия должна сохранять открытость и строить отношения на основе национальных интересов, а не действовать в ущерб собственной экономике, подчиняясь политическим предпочтениям или декларациям. Тарлев убежден, что в настоящее время некоторые молдавские политики допускают ошибку, смешивая экономические вопросы с политическими амбициями, что ведет к деструктивным последствиям для государства.

Президентские выборы, запланированные на 20 октября, пройдут вместе с референдумом о желании Молдавии присоединиться к Европейскому союзу. На выборах зарегистрировано 11 кандидатов, включая действующего президента Майю Санду и других выдающихся политических деятелей страны.

Уточнения

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе.

