Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок новостроек оживает: спрос в миллионниках пошел вверх
Тут без семьи: Госдума может запретить трудовым мигрантам въезд с семьями
Россияне ждут тринадцатую зарплату: оптимизм работников бьет рекорды
Без селфи с медведем: в МЧС дали советы, что делать при виде лесных животных
Теперь многоразовый: в России научились использовать дроны-камикадзе второй раз
В России нашли способ ускорить поиск научных публикаций с помощью ИИ
Довести до мировой войны: в Госдуме заявили о главном замысле плана Зеленского
Комиссии за госплатежи через СБП уйдут в прошлое, но банки найдут способ компенсировать потери
Трагедия в Тайгане: львов, загрызших сотрудницу, не усыпят

Без связи с РФ: в Молдавии заговорили об ущербе без сотрудничества с ЕАЭС

1:40
Мир

На пороге предстоящих президентских выборов в Молдавии, Василий Тарлев, бывший глава правительства и кандидат на высший государственный пост, выразил серьезное беспокойство относительно текущего курса внешней политики страны.

Без связи с РФ: в Молдавии заговорили об ущербе без сотрудничества с ЕАЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

В интервью агентству РИА Новости он подчеркнул, что игнорирование заседаний Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, где Молдавия имеет статус наблюдателя, а также стремление к переориентации экспорта на западные рынки влечет за собой серьезные экономические риски.

Тарлев настаивает на том, что такие действия правительства ведут страну в тупик, поскольку отказ от взаимовыгодного сотрудничества с ЕАЭС и другими международными организациями, включая развивающийся БРИКС, наносит значительный экономический урон.

По его словам, Молдавия должна сохранять открытость и строить отношения на основе национальных интересов, а не действовать в ущерб собственной экономике, подчиняясь политическим предпочтениям или декларациям. Тарлев убежден, что в настоящее время некоторые молдавские политики допускают ошибку, смешивая экономические вопросы с политическими амбициями, что ведет к деструктивным последствиям для государства.

Президентские выборы, запланированные на 20 октября, пройдут вместе с референдумом о желании Молдавии присоединиться к Европейскому союзу. На выборах зарегистрировано 11 кандидатов, включая действующего президента Майю Санду и других выдающихся политических деятелей страны.

Уточнения

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Последние материалы
Прикрылся Черчиллем: Нетаньяху стал сравнивать себя с британским политиком из-за обвинений МУС
Граница падет: в США заявили об угрозе границам Америки в случае победы Харрис
Оппозиция сбежала: в Венесуэле заявили о бегстве неформального лидера оппозиции в Испанию
Стоя на краю: Харрис отказалась принимать ответственность за решения демпартии
Ответов не было: в штабе Трампа обратили внимание, что Харрис не ответила ни на один вопрос Fox News
Ультиматум получше: Россия намекает Германии, что надо отказаться от поддержки Киева
Пострадал из-за Украины: на Западе считают, что позиции Шольца упали из-за поддержки Киева
Различия на лицо: Харрис заявила, что не будет похожа на Байдена
Какие знаменитости США агитируют за Трампа, а какие за Камалу Харрис
Экономическая стратегия: кандидат в президенты Уругвая хочет увеличить объем торговли с РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.