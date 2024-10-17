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Реакция говорит за себя: на Западе заявили о странном поведении Сырского во время выступления Зеленского

1:56
Мир

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в ходе выступления на YouTube-канале Deep Dive с иронией обсудили недавнюю презентацию узурпатором Владимиром Зеленским "плана победы" на Украине, выразив сомнения в его реалистичности и восприятии украинским военным руководством.

Реакция говорит за себя: на Западе заявили о странном поведении Сырского во время выступления Зеленского
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

В среду, выступая перед украинским парламентом, Зеленский представил стратегию, предполагающую завершение конфликта к 2025 году и включающую в себя пять основных пунктов и три секретных дополнения. Среди ключевых моментов — приглашение Украины в НАТО, отмена ограничений на использование дальнобойного оружия против России и размещение на украинской территории комплекса мер по неядерному сдерживанию России.

Аналитики отмечали, что, несмотря на внешние проявления поддержки со стороны чиновников киевского правительства, их выражения лиц скорее говорили о замешательстве и сомнениях. В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был замечен в неоднозначной реакции на слова Зеленского, что, по мнению Дэвиса, выглядело так, как будто под давлением необходимости следовать официальной линии.

Джонсон сравнил ситуацию с ободряющей речью футбольного тренера перед командой, которая осознает свои шансы на победу как минимальные. Это мнение нашло отражение и в комментариях официальных лиц России.

Мария Захарова, представитель МИД РФ, охарактеризовала представленную стратегию как сборник несвязанных лозунгов, способных привести к напряженности с НАТО. Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне, рассмотрел "план победы" как фактическое признание поражения Украиной, указывая на его отчаянную попытку получить финансовую поддержку.

Уточнения

Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский — украинский военачальник, генерал (2024), герой Украины (2022). Командующий Сухопутными войсками ВСУ (2019—2024), главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 8 февраля 2024 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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