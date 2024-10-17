Энергетические террористы: в Венесуэле заявили об атаке по системе электропередачи

В Венесуэле произошло серьезное нарушение в системе электропередач, затрагивающее четверть страны, в связи с чем министерство энергетики активно работает над устранением последствий.
Министр энергетики Хорхе Маркес выразил решительное осуждение действий, квалифицированных как террористическая атака, направленная против национальной электросети. Он подчеркнул, что в эти моменты, когда нация стремится к прогрессу, противники пытаются навредить стране. Сейчас идет процесс восстановления электроснабжения по всей Венесуэле.
Маркес, в беседе с телеканалом VTV, уточнил, что акт диверсии оказал значительное влияние на примерно 25% территории страны. Он также добавил, что полное восстановление электроэнергии ожидается в течение часа, не раскрывая деталей произошедшего.
Этот инцидент последовал за общенациональным отключением электроэнергии в конце августа, которое официальные лица также объяснили как саботаж против энергетической инфраструктуры страны. После этого министр внутренних дел Диосдадо Кабельо сообщил о постепенном восстановлении электроснабжения в некоторых районах Каракаса. Следует отметить, что аналогичное массовое отключение электроэнергии, произошедшее в 2019 году, продлилось пять дней, подчеркивая уязвимость энергетической системы страны перед лицом внешних вмешательств.
Венесуэ́ла — государство на севере Южной Америки.
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