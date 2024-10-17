Политическое затмение: в США рассказали о намерении Байдена затмить Харрис на международной арене

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что президент США Джо Байден намерен перехватить инициативу у своей вице-президента Камалы Харрис в области международной политики, несмотря на то, что Харрис должна была бы играть лидирующую роль перед предстоящими выборами.

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По мнению Херша, Байден стремится "затмить" свою заместительницу и занять центральное место в международной повестке, что особенно заметно на примере его телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Хотя Харрис присутствовала на этом разговоре, она должна была бы возглавлять обсуждение всех ключевых внешнеполитических вопросов в эти периоды. Журналист отметил, что Байден, по всей видимости, намерен выходить на передний план и занимать первые страницы газет с международными новостями.

Херш также выразил сомнение по поводу участия Байдена в переговорах с Израилем о выборе целей для ответных ударов после ракетной атаки Ирана, назвав это "странным зрелищем". Он полагает, что президент должен был бы сосредоточиться на предотвращении дальнейших военных действий, а не на эскалации конфликта.

Журналист предупредил, что после предстоящих президентских выборов, назначенных на 5 ноября, команда Байдена, занимающаяся внешней политикой — включая госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, — покинет Белый дом. Согласно Хершу, это оставит США втянутыми в продолжающиеся войны на Украине и Ближнем Востоке.

На выборах Демократическую партию будет представлять Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп. Однако, по мнению Херша, Байден своими действиями рискует подорвать позиции своей собственной партии, если продолжит играть доминирующую роль в международной политике вместо Харрис.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

