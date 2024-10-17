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Смерти продолжатся: США не собираются приостанавливать поставки в Израиль на фоне ситуации в Газе

3:10
Мир

Высокопоставленный представитель США, отвечающий за гуманитарные вопросы в Газе, в августе заявил, что Вашингтон не планирует прекращать военные поставки Израилю, несмотря на блокирование им гуманитарной помощи региону. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на подробные записи встречи и свидетельства нескольких её участников.

Смерти продолжатся: США не собираются приостанавливать поставки в Израиль на фоне ситуации в Газе
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Согласно информации издания, 29 августа на встрече в Вашингтоне глава гуманитарной миссии США Лиз Гранде сообщила руководителям более чем десятка гуманитарных организаций, что США рассматривают возможность использования альтернативных методов давления на Израиль через ООН для обеспечения доступа продовольствия и медикаментов в Газу. Однако Гранде особо подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена продолжит поддерживать Израиль и не намерена останавливать или сокращать военные поставки.

Один из участников встречи передал, что Гранде отметила, что Израиль входит в число ближайших союзников США, в отношении которых Вашингтон не будет предпринимать враждебных действий. Она также добавила, что США "не могут играть роль сурового регулировщика" по отношению к таким партнёрам.

Эти заявления, сделанные более месяца назад, поднимают вопросы о том, насколько серьёзно теперь следует воспринимать угрозы администрации Байдена прекратить поставки оружия Израилю на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в Газе. В воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили официальное письмо в Израиль, в котором предупредили, что военные поставки могут быть приостановлены, если ситуация с гуманитарной помощью не улучшится в течение 30 дней.

Представитель Израиля заявил, что страна воспринимает это предупреждение всерьёз и намерена обсудить возникшие вопросы с американскими партнёрами. Однако госдепартамент США уточнил, что предоставленный срок был признан достаточным для устранения проблем с доставкой гуманитарной помощи.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа после крупного нападения со стороны движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В результате операции, включающей удары по гражданским объектам, Израиль объявил о полной блокаде анклава, остановив поставки воды, электричества, топлива, продовольствия и медикаментов. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших от израильских ударов превысило 41 тысячу, а более 95 тысяч человек получили ранения.

Министерство иностранных дел России призвало стороны к прекращению боевых действий. Москва подтвердила свою позицию, что урегулирование конфликта возможно только на основе создания палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы, согласно формуле, утверждённой Советом Безопасности ООН.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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