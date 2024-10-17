Тяга в БРИКС: кандидат в президенты Уругвая заявил о готовности обсуждения вхождения страны в организацию

Андрес Охеда, который баллотируется на пост президента Уругвая, заявил в интервью агентству РИА Новости, что в случае своей победы на выборах он рассмотрит перспективу вступления страны в объединение БРИКС.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

40-летний юрист, представляющий правоцентристскую партию "Колорадо", в настоящее время входит в число лидеров предвыборных опросов и считается одним из фаворитов предстоящих выборов, первый тур которых назначен на 27 октября.

Охеда выразил свою открытость к диалогу о возможном присоединении Уругвая к данному экономическому блоку. Он отметил, что не отвергает такую возможность заранее и считает, что это тема достойна обсуждения. Кандидат пояснил, что он не против изучить вопрос членства в БРИКС, и это уже больше, чем говорят некоторые из его конкурентов. Он также подчеркнул, что не чувствует необходимости говорить "нет" заранее.

БРИКС, межгосударственное объединение, образованное в 2006 году, с января 2024 года возглавляется Россией. В состав альянса, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. В начале текущего года к этой группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия проводит свое председательство под лозунгом укрепления многосторонности для достижения справедливого глобального развития и обеспечения безопасности. В рамках этой инициативы Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Таким образом, Охеда демонстрирует заинтересованность в возможном углублении международных связей Уругвая и не исключает интеграции своей страны в такие крупные экономические структуры, как БРИКС.

Уточнения

Уругва́й — государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана.

