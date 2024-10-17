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Историческая дискуссия: Макрона обвинили в незнании истории после слов об Израиле

Мир

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Израиль был учреждён решением ООН.

Историческая дискуссия: Макрона обвинили в незнании истории после слов об Израиле
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

По его мнению, такие слова демонстрируют либо невежество, либо неуважение к истории. Израильский лидер заявил, что его страна появилась благодаря исходу арабо-израильской войны, а не по воле международной организации.

Ранее французская газета Parisien со ссылкой на закрытое заседание правительства сообщила, что Макрон, обсуждая ситуацию с израильским послом, заявил, что Нетаньяху "не должен забывать, что Израиль был основан на основе резолюции ООН".

В своём интервью газете Figaro израильский премьер перефразировал свои предыдущие комментарии, подчеркнув, что ООН лишь признала право евреев на собственное государство, но не создавала его. Он напомнил, что еврейский народ связан с этой землёй на протяжении более чем 3,5 тысяч лет. Современный Израиль, по его словам, возник благодаря самоотдаче борцов войны за независимость, многие из которых пережили Холокост и режим Виши, и смогли отразить нападение пяти арабских государств, не принявших план ООН по разделу Палестины.

Нетаньяху также отметил, что ООН не принимала участия в тех исторических событиях, и назвал "серьёзным искажением истории" утверждение о том, что организация "создала Государство Израиль".

Помимо этого, израильский лидер назвал "постыдным" призыв Макрона к международному эмбарго на поставки оружия Израилю, которое используется в секторе Газа и Ливане.

Напряжённость между двумя странами усилилась после того, как Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю, мотивируя это необходимостью стабилизации ситуации в регионе. Такая позиция вызвала жёсткую критику со стороны Нетаньяху.

Израиль с начала октября проводит наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные удары по территории соседнего государства. В ходе боевых действий уже погибло более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, а более миллиона стали беженцами. Несмотря на потери, "Хезболла" продолжает активные боевые действия и обстрелы израильской территории.

Официальная цель военной кампании в Израиле — создать условия для возвращения 60 тысяч жителей северных районов, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" годом ранее в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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