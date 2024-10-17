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Очередная случайность: в Израиле назвали оплошностью атаку ЦАХАЛ по миротворцам ООН

2:04
Мир

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац подчеркнул, что операция против Восточных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) была оплошностью, и настоящее время занимается решением этой проблемы.

Очередная случайность: в Израиле назвали оплошностью атаку ЦАХАЛ по миротворцам ООН
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

В интервью немецкой газете Welt Кац отметил, что нашлось бы в нашей политике нападать на ВСООНЛ, но эта операция была направлена на другие цели. Он также подчеркнул, что главной проблемой является присутствие движения "Хезболлах" в непосредственной близости от баз ВСООНЛ, что миротворцев приводит к принятию неприемлемых решений.

Кац утверждает, что в наших интересах не политическое решение в Ливане, а наша безопасность и возвращение наших граждан к безопасной жизни. Он также заявил, что военные действия на юге Ливана продолжат ещё несколько недель.

ВСООНЛ на фоне израильской операции на юге Ливана неоднократно сообщали об атаках со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Подсказываясь миротворцев, израильские военные обстреливали опорные пункты, включая две итальянские базы, и главный штаб ВСООНЛ, а также нарушали "голубую линию". Кроме того, сообщалось о пострадавших военных среди "голубых касок".

Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана с 1 октября, продолжая воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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