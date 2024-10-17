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Пропаганда русофобии: посольство РФ критикует Швецию за насаждение антироссийских взглядов

Мир

Посольство России в Швеции, комментируя публикацию издания Svenska Dagbladet об инциденте в коммуне Болльнес севернее Стокгольма, заявило, что русофобская риторика шведских СМИ, поддерживаемая властями, довела граждан страны до паранойи и поиска "руки Кремля" там, где ее нет.

Пропаганда русофобии: посольство РФ критикует Швецию за насаждение антироссийских взглядов
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

Инцидент был связан с проникновением неизвестных на водонапорную башню в коммуне. По словам правоохранителей, ущерба ни самой башне, ни качеству питьевой воды нанесено не было. Тем не менее, издание, как утверждает посольство, поспешило обвинить Россию в причастности к произошедшему.

Посольство обвинило Svenska Dagbladet в массовом распространении лжи и клеветы, провоцирующих паранойю в шведском обществе.

"А всем гражданам этой страны остается лишь посочувствовать: видимо, пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли им мозги русофобской риторикой, что они превратились в параноиков, во всем усматривающих "руку Кремля"", — написало посольство в своем Telegram-канале.

Диппредставительство также обратилось к гражданам и политикам Швеции с просьбой не проявлять подобного неуважения к России, даже если они не питают к ней теплых чувств.

Уточнения

Шве́ция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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