Несмотря на возгласы: посольство КНР в США отметчает процветание в отношениях с РФ

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Отношения России и Китая способствуют миру и стабильности, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном, заявил в беседе с РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Устойчивое развитие отношений между двумя странами не только служит фундаментальным интересам России и Китая, но и способствует миру, стабильности и процветанию в регионе и мире, подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Таким образом он прокомментировал слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая ранее заявила, что Китай "положил большой палец на чашу весов" украинского конфликта, чтобы склонить ее в пользу России.

Лю Пэнъюй отметил, что Китай будет работать с Россией, чтобы всегда оставаться добрыми соседями, добрыми друзьями и хорошими партнерами, которые доверяют друг другу. Он также выразил надежду на укрепление вечной дружбы между двумя народами, совместное достижение уважительного национального развития и возрождения, а также совместную защиту справедливости и честности в мире.

Уточнения

Кита́й — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

