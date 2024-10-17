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Украинские войска обстреляли ДНР 23 раза за сутки, выпустив 64 боеприпаса

0:47
Мир

Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 64 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские войска обстреляли ДНР 23 раза за сутки, выпустив 64 боеприпаса
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

В сообщении в Telegram-канале представительства указывается, что зафиксировано 23 случая вооружённых атак ВФУ (вооружённых формирований Украины) за прошедшие сутки. Все 23 обстрела произошли на горловском направлении.

По данным СЦКК, в результате атак погиб один и были ранены четыре мирных гражданина.

В предыдущие сутки было зафиксировано 27 обстрелов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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