Украинские войска обстреляли ДНР 23 раза за сутки, выпустив 64 боеприпаса

Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 64 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщении в Telegram-канале представительства указывается, что зафиксировано 23 случая вооружённых атак ВФУ (вооружённых формирований Украины) за прошедшие сутки. Все 23 обстрела произошли на горловском направлении.
По данным СЦКК, в результате атак погиб один и были ранены четыре мирных гражданина.
В предыдущие сутки было зафиксировано 27 обстрелов.
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