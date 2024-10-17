Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи Ирака обнаружили древние артефакты Вавилона
Политическое затмение: в США рассказали о намерении Байдена затмить Харрис на международной арене
Автомобильная безопасность: жизненно важные вещи, которые должны быть с вами
Сидераты после лета: как правильно с ними обращаться осенью
Смерти продолжатся: США не собираются приостанавливать поставки в Израиль на фоне ситуации в Газе
Пенка для умывания лица: ключ к эффективному очищению и увлажнению в одном флаконе
Тяга в БРИКС: кандидат в президенты Уругвая заявил о готовности обсуждения вхождения страны в организацию
Немецкую авиакомпанию оштрафовали на $4 млн за антисемитизм
Историческая дискуссия: Макрона обвинили в незнании истории после слов об Израиле

Преемтственность поколений: старейший экс-президент США проголосовал за Харрис

1:32
Мир

Бывший президент США Джимми Картер, находясь на паллиативной помощи, проголосовал на выборах в штате Джорджия и поддержал вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, сообщает газета New York Times.

Преемтственность поколений: старейший экс-президент США проголосовал за Харрис
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам его внука Джейсона Картера, бывший президент, отметивший 1 октября свое 100-летие, был "особенно рад возможности" отдать голос за Харрис, воспользовавшись правом голосования по почте. Бюллетень был опущен в ящик для голосования в местном суде.

Картер, убежденный демократ, продолжает участвовать в политической жизни страны, несмотря на преклонный возраст и состояние здоровья, утверждает газета. По словам семьи экс-президента, на протяжении нескольких недель бывший политик с нетерпением ждал возможности поддержать Камалу Харрис, уделяя этому событию больше внимания, чем празднованию своего столетнего юбилея.

Согласно законам Джорджии, с 7 октября в штате началась выдача бюллетеней для досрочного голосования, и выборы уже продемонстрировали высокий уровень явки. Внук Картера Джейсон, возглавляющий Картеровский центр, рассказал, что его дед всегда уделял особое внимание важности голосования и защите политических прав, что сыграло ключевую роль в его решении не пропускать эти выборы.

Картер является самым долгоживущим президентом США и продолжает публично поддерживать своих однопартийцев.

Уточнения

Джи́мми Ка́ртер  — американский государственный и политический деятель, 39-й президент США (1977—1981) от Демократической партии. Лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Первый президент в истории США, достигший возраста 100 лет. Рекордсмен по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Кошки
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец
Кошки
О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Последние материалы
Зеленое пристанище: основатель Greenpeace* просит политического убежища у Макрона
Опасное патрулирование: Канада направила фрегат для мониторинга вод рядом с КНДР
Инцидент на границе: в турецкой провинции, граничащей с Сирией, найдены упавшие снаряды
США одобрили поставку Нидерландам радиооборудования на $1,42 млрд
Что делать, если на деревьях появились лишайники: советы для садоводов
В России могут измениться правила оплаты электроэнергии для заводов
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
Настя Ивлеева пофлиртовала с американским актёром Джаредом Лето
Комфорт в пути: как выбрать идеальное авто для летнего путешествия
Уникальная окаменелость дала новую информацию о предках динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.