Преемтственность поколений: старейший экс-президент США проголосовал за Харрис

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Бывший президент США Джимми Картер, находясь на паллиативной помощи, проголосовал на выборах в штате Джорджия и поддержал вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, сообщает газета New York Times.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам его внука Джейсона Картера, бывший президент, отметивший 1 октября свое 100-летие, был "особенно рад возможности" отдать голос за Харрис, воспользовавшись правом голосования по почте. Бюллетень был опущен в ящик для голосования в местном суде.

Картер, убежденный демократ, продолжает участвовать в политической жизни страны, несмотря на преклонный возраст и состояние здоровья, утверждает газета. По словам семьи экс-президента, на протяжении нескольких недель бывший политик с нетерпением ждал возможности поддержать Камалу Харрис, уделяя этому событию больше внимания, чем празднованию своего столетнего юбилея.

Согласно законам Джорджии, с 7 октября в штате началась выдача бюллетеней для досрочного голосования, и выборы уже продемонстрировали высокий уровень явки. Внук Картера Джейсон, возглавляющий Картеровский центр, рассказал, что его дед всегда уделял особое внимание важности голосования и защите политических прав, что сыграло ключевую роль в его решении не пропускать эти выборы.

Картер является самым долгоживущим президентом США и продолжает публично поддерживать своих однопартийцев.

Уточнения

Джи́мми Ка́ртер — американский государственный и политический деятель, 39-й президент США (1977—1981) от Демократической партии. Лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Первый президент в истории США, достигший возраста 100 лет. Рекордсмен по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года.

