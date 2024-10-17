Список есть: на Украине заявили, что в приложениях к плану есть данные для ударов по РФ

Советник главы офиса узурпатора Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл содержание секретных приложений к украинскому плану урегулирования конфликта, который не нашел поддержки у западных союзников.

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Зеленский в среду представил в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения.

В частности, первый пункт предусматривает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.

Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина" отметил, что в приложениях указано, какое оружие необходимо для разрушения логистики далеко от линии фронта, уничтожения объектов накопления и производства, включая места, где будет сосредотачиваться живая сила. Он подчеркнул, что это должно происходить в глубине России, и указал, какие цели будут поражены, в каком количестве и сколько для этого потребуется оружия.

Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что подходы Вашингтона к ограничению использования Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними. Власти США неоднократно заявляли, что не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации. Генсек НАТО Марк Рютте в октябре заявлял, что разрешение на использование дальнобойных ракет западного производства для ударов вглубь России не изменит кардинально ситуацию в российско-украинском конфликте и призывал не фокусироваться на этом вопросе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

В сентябре украинская делегация во главе с Зеленским совершила тур по США. Зеленский презентовал свой план по урегулированию конфликта. Позже он представил его западным лидерам во время своих визитов в Лондон, Париж и Берлин.

Однако план Киева не нашел поддержки западных партнеров. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе приняли к сведению и изучают так называемый "план победы", но при этом он не высказался за его безусловную поддержку, так как, по словам генсека, ряд вопросов еще предстоит разъяснить. Газета Wall Street Journal писала, что должностные лица администрации президента США Джо Байдена, давно опасавшиеся делать шаги, которые Москва могла бы воспринять как эскалацию, со скептицизмом отнеслись к инициативе Зеленского и заявили, что хотят больше подробностей.