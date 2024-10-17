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Зеленое пристанище: основатель Greenpeace* просит политического убежища у Макрона

1:51
Мир

Один из основателей природоохранных организаций Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) и Sea Shepherd обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о предоставлении политического убежища из-за преследования со стороны японских властей, сообщило в среду французское подразделение Sea Shepherd.

Зеленое пристанище: основатель Greenpeace* просит политического убежища у Макрона
Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

В письме Уотсон выразил желание получить политическое убежище во Франции, как говорится в сообщении на странице организации в соцсетях.

Активист утверждает, что действия японских властей, добивающихся его экстрадиции из-за акций против китобойного промысла, политически мотивированы.

В июле Уотсон был задержан полицией Гренландии. Представитель датской федеральной полиции подтвердил, что действия правоохранителей связаны с международным ордером на арест из Японии, выданным из-за акций активиста против китобойного промысла. По решению суда Уотсон останется под стражей в Гренландии до 23 октября. Портал Ekstra Bladet сообщал, что министерство юстиции Дании получило от японских властей запрос на экстрадицию Уотсона.

Пол Уотсон, один из основателей Greenpeace, был исключен из организации в 1977 году из-за несогласия с ее политикой ненасилия. Он основал Общество охраны морской фауны, известное как Sea Shepherd. В конце 2022 года его исключили из совета директоров общества, которое он обвинял в отходе от независимой политики в пользу сотрудничества с правительствами. Тогда Уотсон создал свою собственную организацию Captain Paul Watson Foundation.

* Организация, признанная в России нежелательной

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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