Опасное патрулирование: Канада направила фрегат для мониторинга вод рядом с КНДР

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Канадский фрегат HMCS Ottawa направлен в Индо-Тихоокеанский регион для участия в операциях HORIZON и NEON, сообщило в среду министерство национальной обороны Канады.

Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

Как пояснили в ведомстве, операция HORIZON направлена на укрепление мира, стабильности и соблюдение международного порядка в регионе. Операция NEON, в свою очередь, является частью многонациональных усилий по контролю за выполнением санкций ООН против Северной Кореи.

Контр-адмирал Кристофер Робинсон, командующий Морскими силами Тихоокеанского флота Канады, отметил, что отправка корабля HMCS Ottawa является результатом напряжённой работы команды и наземного персонала. Он выразил уверенность, что экипаж справится с задачами, которые ждут их в Индо-Тихоокеанском регионе.

Фрегат, как отмечается, примет участие в совместных учениях с зарубежными союзниками, демонстрируя возможности Королевского флота Канады и подтверждая приверженность страны поддержанию региональной безопасности.

Уточнения

Фрега́т — тип военного судна (корабля). Изначально — трехмачтовая разновидность парусного вооружения (рангоут) «корабль»

