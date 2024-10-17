Инцидент на границе: в турецкой провинции, граничащей с Сирией, найдены упавшие снаряды

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Как минимум два снаряда упали на территории турецкой провинции Килис, граничащей с Сирией, сообщает в среду телеканал CNN Türk.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

По данным канала, два снаряда упали в заминированной зоне в провинции Килис.

Агентство IHA сообщает, что после падения снарядов начался пожар.

В свою очередь, источники в министерстве обороны Турции опровергли информацию СМИ о том, что турецкие вооруженные силы якобы нанесли ответные артиллерийские и танковые удары. Источник в газете Sabah заявил, что упавший снаряд стал результатом столкновений на сирийской стороне.

Уточнения

Килис (тур Kilis) — ил на юго-востоке Турции. Население ила составляет 114 724 жителей (по данным 2009 года), которое проживает на площади 1 239 квадратных километров.

