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Инцидент на границе: в турецкой провинции, граничащей с Сирией, найдены упавшие снаряды

0:41
Мир

Как минимум два снаряда упали на территории турецкой провинции Килис, граничащей с Сирией, сообщает в среду телеканал CNN Türk.

Инцидент на границе: в турецкой провинции, граничащей с Сирией, найдены упавшие снаряды
Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

По данным канала, два снаряда упали в заминированной зоне в провинции Килис.

Агентство IHA сообщает, что после падения снарядов начался пожар.

В свою очередь, источники в министерстве обороны Турции опровергли информацию СМИ о том, что турецкие вооруженные силы якобы нанесли ответные артиллерийские и танковые удары. Источник в газете Sabah заявил, что упавший снаряд стал результатом столкновений на сирийской стороне.

Уточнения

Килис (тур Kilis) — ил на юго-востоке Турции. Население ила составляет 114 724 жителей (по данным 2009 года), которое проживает на площади 1 239 квадратных километров.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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