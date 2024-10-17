США одобрили поставку Нидерландам радиооборудования на $1,42 млрд

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Вашингтон утвердил продажу Голландии военного радиооборудования на сумму 1,42 миллиарда долларов, как сообщили в Пентагоне.

Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, CC BY-SA 3.0

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную военную продажу радиооборудования и сопутствующих устройств правительству Нидерландов, оценочной стоимостью в 1,42 миллиарда долларов. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности сегодня предоставило необходимую сертификацию, уведомив конгресс о данной возможной сделке, указывается в заявлении.

В рамках данной сделки Амстердам планирует приобрести различные модели радиостанций и коммуникационных средств, сетевые шифраторы, а также сопутствующие логистические элементы и программу поддержки.

Подчеркивается, что данная продажа укрепит возможности нидерландской армии, повысит безопасность коммуникаций и улучшит совместимость с вооруженными силами других стран НАТО.

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