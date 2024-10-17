США одобрили поставку Нидерландам радиооборудования на $1,42 млрд

Вашингтон утвердил продажу Голландии военного радиооборудования на сумму 1,42 миллиарда долларов, как сообщили в Пентагоне.
Госдепартамент США принял решение одобрить возможную военную продажу радиооборудования и сопутствующих устройств правительству Нидерландов, оценочной стоимостью в 1,42 миллиарда долларов. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности сегодня предоставило необходимую сертификацию, уведомив конгресс о данной возможной сделке, указывается в заявлении.
В рамках данной сделки Амстердам планирует приобрести различные модели радиостанций и коммуникационных средств, сетевые шифраторы, а также сопутствующие логистические элементы и программу поддержки.
Подчеркивается, что данная продажа укрепит возможности нидерландской армии, повысит безопасность коммуникаций и улучшит совместимость с вооруженными силами других стран НАТО.
Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики — федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.