Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пропаганда русофобии: посольство РФ критикует Швецию за насаждение антироссийских взглядов
Несмотря на возгласы: посольство КНР в США отметчает процветание в отношениях с РФ
Украинские войска обстреляли ДНР 23 раза за сутки, выпустив 64 боеприпаса
Преемтственность поколений: старейший экс-президент США проголосовал за Харрис
Список есть: на Украине заявили, что в приложениях к плану есть данные для ударов по РФ
Зеленое пристанище: основатель Greenpeace* просит политического убежища у Макрона
Опасное патрулирование: Канада направила фрегат для мониторинга вод рядом с КНДР
Инцидент на границе: в турецкой провинции, граничащей с Сирией, найдены упавшие снаряды
Что делать, если на деревьях появились лишайники: советы для садоводов

США одобрили поставку Нидерландам радиооборудования на $1,42 млрд

1:02
Мир

Вашингтон утвердил продажу Голландии военного радиооборудования на сумму 1,42 миллиарда долларов, как сообщили в Пентагоне.

США одобрили поставку Нидерландам радиооборудования на ,42 млрд
Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, CC BY-SA 3.0

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную военную продажу радиооборудования и сопутствующих устройств правительству Нидерландов, оценочной стоимостью в 1,42 миллиарда долларов. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности сегодня предоставило необходимую сертификацию, уведомив конгресс о данной возможной сделке, указывается в заявлении.

В рамках данной сделки Амстердам планирует приобрести различные модели радиостанций и коммуникационных средств, сетевые шифраторы, а также сопутствующие логистические элементы и программу поддержки.

Подчеркивается, что данная продажа укрепит возможности нидерландской армии, повысит безопасность коммуникаций и улучшит совместимость с вооруженными силами других стран НАТО.

Уточнения

Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики — федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Кошки
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам Аудио 
О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец
Кошки
О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец Аудио 
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Последние материалы
Зеленое пристанище: основатель Greenpeace* просит политического убежища у Макрона
Опасное патрулирование: Канада направила фрегат для мониторинга вод рядом с КНДР
Инцидент на границе: в турецкой провинции, граничащей с Сирией, найдены упавшие снаряды
США одобрили поставку Нидерландам радиооборудования на $1,42 млрд
Что делать, если на деревьях появились лишайники: советы для садоводов
В России могут измениться правила оплаты электроэнергии для заводов
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
Настя Ивлеева пофлиртовала с американским актёром Джаредом Лето
Комфорт в пути: как выбрать идеальное авто для летнего путешествия
Уникальная окаменелость дала новую информацию о предках динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.