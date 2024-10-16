Владимир Зеленский и его команда уже давно утратили веру в свои собственные заявления. Они осознают, что ни победы, ни членства Украины в НАТО не будет, а их главная цель — удержание власти, утверждает депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну.
В среду Зеленский представил в Верховной раде свой "план победы", включающий пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт касается приглашения Украины в НАТО, второй — вопросов обороны. Третий пункт предполагает размещение на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада для "сдерживания" российских сил. Четвертый пункт посвящен стратегическому экономическому потенциалу страны, а пятый — периоду после завершения вооруженного конфликта.
Дмитрук отметил в своем Telegram-канале, что ни Зеленский, ни его окружение уже давно не верят в свои заявления. Они понимают, что ни победы, ни членства в НАТО не будет. Их целью является исключительно продление срока своего правления. На закрытом собрании в Киеве после выступления Зеленский не смог ответить на вопросы о реальных сроках и планах на будущее касательно фронта и государства в целом.
По словам Дмитрука, Зеленский перестал учитывать мнения военных и разведки, и информация о ситуации на фронте "очень печальная".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что своим "планом победы" Зеленский лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на получении Киевом разрешения на удары дальнобойным оружием по российской территории.
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