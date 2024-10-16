Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит обвинила Китай в скрытой поддержке России в украинском конфликте. По ее словам, несмотря на заявления о нейтралитете, Китай фактически стал на сторону Москвы, оказывая ей значительную поддержку.
Смит утверждает, что Китай поставляет России товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Эти обвинения подкрепляют ранее высказанные западными странами претензии в адрес Китая. Однако в США признают отсутствие доказательств прямой военной помощи со стороны Китая России.
Китай, в свою очередь, неоднократно опровергал эти обвинения, подчеркивая свою приверженность объективной и справедливой позиции в украинском кризисе и активную работу над достижением мирного урегулирования. Китайские власти также отмечают устойчивость и динамичность торгово-экономических связей с Россией, особенно в сферах научно-технических инноваций и высоких технологий. Российская сторона ссылается на опровержения Китая в отношении поставок вооружений.
Кита́й — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.
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