Аналитик Ярослав Штефец в своем интервью выразил глубокое разочарование значительной части украинского населения действующей политикой киевских властей в отношении военного конфликта.
По его словам, граждане Украины испытывают усталость от повсеместной коррупции, проблем с обеспечением необходимыми товарами и энергоресурсами, а также от постоянной угрозы мобилизации. Кроме того, значительное количество семей столкнулись с потерями близких на фронте.
Эксперт также отметил неспособность украинской армии эффективно противостоять российским ударам с использованием ракет и беспилотников. По его мнению, российская армия продемонстрировала значительные успехи в нейтрализации западного вооружения и внедрении современных технологий. Штефец заявил, что военный конфликт развивается неблагоприятно не только для Украины.
В дополнение к экспертной оценке, сообщается о новых успехах российской армии на востоке Украины. Российские войска закрепились на новых позициях в ДНР и ЛНР, расширив зону своего контроля и угрожая важным узлам обороны и логистики украинской армии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.