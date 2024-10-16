Недовольный народ: эксперт Штефец сделал заявление о разочаровании народа Украины

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Аналитик Ярослав Штефец в своем интервью выразил глубокое разочарование значительной части украинского населения действующей политикой киевских властей в отношении военного конфликта.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, граждане Украины испытывают усталость от повсеместной коррупции, проблем с обеспечением необходимыми товарами и энергоресурсами, а также от постоянной угрозы мобилизации. Кроме того, значительное количество семей столкнулись с потерями близких на фронте.

Эксперт также отметил неспособность украинской армии эффективно противостоять российским ударам с использованием ракет и беспилотников. По его мнению, российская армия продемонстрировала значительные успехи в нейтрализации западного вооружения и внедрении современных технологий. Штефец заявил, что военный конфликт развивается неблагоприятно не только для Украины.

В дополнение к экспертной оценке, сообщается о новых успехах российской армии на востоке Украины. Российские войска закрепились на новых позициях в ДНР и ЛНР, расширив зону своего контроля и угрожая важным узлам обороны и логистики украинской армии.