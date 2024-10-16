Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Херсоне, контролируемом украинскими войсками. Информация о взрывах появилась в онлайн-изданиях и социальных сетях. Подробности инцидента пока не уточняются.

Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Херсонская область, включенная в состав Российской Федерации по итогам референдума 2022 года, продолжает оставаться зоной военного противостояния.

Несмотря на то, что большая часть области находится под контролем российских сил, город Херсон и прилегающие территории удерживаются украинской армией. Украинская сторона не признает результаты референдума и регулярно обстреливает территорию области.