Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Херсоне, контролируемом украинскими войсками. Информация о взрывах появилась в онлайн-изданиях и социальных сетях. Подробности инцидента пока не уточняются.
Херсонская область, включенная в состав Российской Федерации по итогам референдума 2022 года, продолжает оставаться зоной военного противостояния.
Несмотря на то, что большая часть области находится под контролем российских сил, город Херсон и прилегающие территории удерживаются украинской армией. Украинская сторона не признает результаты референдума и регулярно обстреливает территорию области.
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