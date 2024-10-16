Зеленский представил свой план победы

16 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с "планом победы", о котором говорил полтора месяца назад. РБК пишет о том, как его восприняли зарубежные СМИ.

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, CC BY-SA 2.0

Al Jazeera (Катар) Выступление состоялось в сложный момент, когда Украина терпит потери на восточном фронте, а российские войска близки к захвату Покровска. Украине трудно пополнять свои силы из-за неэффективной мобилизации, нехватки боеприпасов и превосходства России в воздухе. Зеленский стремился убедить усталую от войны публику, что боевые действия могут скоро прекратиться.

Associated Press (США) План Зеленского рассматривается как способ усилить позиции Украины на переговорах с Москвой. Он включает в себя просьбу о вступлении в НАТО и разрешение на удары по более дальним целям. Также планируется продолжение военных операций в России, включая вторжение в Курскую область, начатое в августе. Однако просьба о приглашении в НАТО ставит альянс в сложное положение.

Spiegel (Германия) Список желаний президента Украины довольно амбициозен. Зеленский понимает, что не все пункты будут выполнены быстро, но он предложил своим партнёрам конкретные меры для обсуждения. Реализация хотя бы некоторых из них будет зависеть от результатов выборов в США и от поддержки Европы.

BBC (Великобритания) Условия мира, предложенные Зеленским, всё больше расходятся с реальностью. Он отметил растущее недовольство в стране и показал свою усталость, сказав, что "победа стала неудобным словом" и её трудно достичь.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель, президент Украины.

