Масштабы поражают: Лавров обсудил подготовку к саммиту БРИКС с коллегой из Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой. В ходе беседы дипломаты подробно обсудили подготовку к саммиту БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.
Кроме того, в рамках телефонного разговора были затронуты вопросы украинского кризиса.
Саммит БРИКС станет знаменательным событием, так как в нем примут участие лидеры расширенного состава объединения. Наряду с традиционными участниками (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), в БРИКС ныне входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия, председательствующая в БРИКС в 2024 году, наметила широкую программу мероприятий, направленных на укрепление многостороннего сотрудничества и содействие справедливому глобальному развитию.
БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.