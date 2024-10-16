Масштабы поражают: Лавров обсудил подготовку к саммиту БРИКС с коллегой из Бразилии

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой. В ходе беседы дипломаты подробно обсудили подготовку к саммиту БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США, PDM

Кроме того, в рамках телефонного разговора были затронуты вопросы украинского кризиса.

Саммит БРИКС станет знаменательным событием, так как в нем примут участие лидеры расширенного состава объединения. Наряду с традиционными участниками (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), в БРИКС ныне входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия, председательствующая в БРИКС в 2024 году, наметила широкую программу мероприятий, направленных на укрепление многостороннего сотрудничества и содействие справедливому глобальному развитию.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

