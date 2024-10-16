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А границы-то нет: для вступления Украины в НАТО необходимо закрепить госграницы

0:51
Мир

Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на источники в НАТО, сообщило, что вступление Украины в Североатлантический альянс предполагает предварительное определение и закрепление ее государственных границ.

А границы-то нет: для вступления Украины в НАТО необходимо закрепить госграницы
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Только после четкой демаркации границ будет возможно определить параметры действия статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Это позволит уточнить обязательства стран — членов Альянса в отношении Украины.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила о нецелесообразности приглашения Украины в НАТО в ближайшее время. Президент России Владимир Путин ранее выразил обеспокоенность по поводу возможного членства Украины в НАТО, назвав его угрозой для безопасности России и одной из причин начала специальной военной операции.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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