Взрыв в Харькове на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове, произошедшем во время воздушной тревоги. Сообщение появилось в Telegram-канале украинского телеканала. Подробности инцидента пока не уточняются.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Массированные удары по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года, после теракта на Крымском мосту.
Российская сторона утверждает, что целями ударов являются объекты военной и энергетической инфраструктуры, а также объекты связи и управления. С того времени воздушные тревоги в Украине стали повседневным явлением. В то же время, российские власти заявляют об отсутствии ударов по гражданской инфраструктуре и жилым зданиям.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.