Взрыв в Харькове на фоне воздушной тревоги

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове, произошедшем во время воздушной тревоги. Сообщение появилось в Telegram-канале украинского телеканала. Подробности инцидента пока не уточняются.

Фото: www.facebook.com by Main Directorate, CC BY 4.0

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Массированные удары по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года, после теракта на Крымском мосту.

Российская сторона утверждает, что целями ударов являются объекты военной и энергетической инфраструктуры, а также объекты связи и управления. С того времени воздушные тревоги в Украине стали повседневным явлением. В то же время, российские власти заявляют об отсутствии ударов по гражданской инфраструктуре и жилым зданиям.