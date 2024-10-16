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У вас победа без буквы П и О: в России посмеялись над планом победы узурпатора Зеленского

1:10
Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала ироничное замечание по поводу "плана победы", представленного узурпатором власти на Украины Владимиром Зеленским.

У вас победа без буквы П и О: в России посмеялись над планом победы узурпатора Зеленского
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Захарова указала на аналогию между двумя событиями в жизни Зеленского: его победой на президентских выборах и представлением своего плана, отмечая присутствие "двух лишних букв "по"" в обоих случаях.

Захарова сопроводила свой комментарий фотографиями Зеленского из Верховной Рады с разницей в пять лет, подчеркивая изменения, произошедшие с Украиной за это время. Российская сторона рассматривает "план победы" как попытку втянуть НАТО в прямое противостояние с Россией и получить разрешение на удары по территории России.

Москва повторила свою позицию относительно поставок вооружений Украине, считая их фактором, препятствующим мирному урегулированию конфликта и прямо вовлекающим страны НАТО в военные действия. Россия рассматривает подобные поставки как "игру с огнем" и предупреждает о негативных последствиях для всех участников.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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