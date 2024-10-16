Долговая кабала: в МИД РФ ответили о кредитах ЕС для Молдавии

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой "плана роста" для Молдавии, предложенного Европейской комиссией. Захарова рассматривает этот план, а также предоставление западным компаниям права на приобретение молдавских земель, как инструмент экономического порабощения и колонизации страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Захарова обратила внимание на то, что обещанные Еврокомиссией 1,8 миллиарда евро являются не грантом, а кредитом, возвращение которого может привести к серьезным экономическим проблемам для Молдавии.

Она выразила опасения по поводу возможности принудительной продажи молдавских земель западным корпорациям в случае невыполнения кредитных обязательств.

Российский дипломат охарактеризовала ситуацию как "кабалу" и "неоколониализм", подчеркнув, что такие действия ведут к фактическому порабощению молдавского народа. Захарова связала эти процессы с предстоящими президентскими выборами и референдумом по евроинтеграции в Молдавии, которые запланированы на 20 октября.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

