Подрывная деятельность: Россия обвиняет НАТО в эскалации напряженности на Южном Кавказе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия НАТО на Южном Кавказе направлены на разжигание конфликта с Россией и извлечение политической и экономической выгоды из эскалации напряженности в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

По словам Захаровой, деятельность Североатлантического альянса, как в Азербайджане, так и в Армении, преследует цель превратить Южный Кавказ в новую зону противостояния с Россией, раскалывая страны региона и используя этот конфликт в своих интересах. Российская сторона подчеркнула, что решение проблем Южного Кавказа должны принимать сами страны региона, без внешнего вмешательства.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

