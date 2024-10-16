Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия НАТО на Южном Кавказе направлены на разжигание конфликта с Россией и извлечение политической и экономической выгоды из эскалации напряженности в регионе.
По словам Захаровой, деятельность Североатлантического альянса, как в Азербайджане, так и в Армении, преследует цель превратить Южный Кавказ в новую зону противостояния с Россией, раскалывая страны региона и используя этот конфликт в своих интересах. Российская сторона подчеркнула, что решение проблем Южного Кавказа должны принимать сами страны региона, без внешнего вмешательства.
НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.