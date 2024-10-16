Украина в киберпространстве: Байден созывает интернет-встречу по поддержке Киева

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Администрация президента США Джо Байдена анонсировала проведение в ноябре виртуальной встречи глав государств-участников контактной группы по обороне Украины. На этой встрече лидеры стран-партнеров скоординируют дальнейшие действия по оказанию помощи Украине.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

В Белом доме подчеркнули, что данное мероприятие является частью широких усилий по обеспечению Украины всеми необходимыми ресурсами для продолжения борьбы против России и укрепления безопасности в регионе.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

