Миротворцы под огнем: ЦАХАЛ произвел выстрел из танка по миротворческим силам ООН

В среду силы UNIFIL (Временные силы ООН в Ливане) сообщили о повреждении одного из своих наблюдательных пунктов в результате обстрела израильским танком. Инцидент произошел в районе населенного пункта Кфаркила на юге Ливана.
В официальном заявлении UNIFIL говорится, что израильский танк "Меркава" нанес прямой удар по позиции миротворцев, повредив наблюдательную вышку и оборудование для мониторинга ситуации.
А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.
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