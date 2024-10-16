Пропали: в документе по итогам саммита ЕС и ССАГПЗ нет упоминаний антироссийских санкций

Завершившийся саммит Европейского союза и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) привел к принятию совместной декларации, в которой подчеркивается необходимость скорейшего установления справедливого и прочного мира на Украине.

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Однако документ не содержит упоминаний о санкциях против России, а также о поставках вооружений Украине.

В декларации подчеркнута важность достижения всеобъемлющего мирного урегулирования, соответствующего принципам Устава ООН. Отсутствие в итоговом документе прямых упоминаний о санкционной политике ЕС в отношении России и военной помощи Киеву свидетельствует о разногласиях в позициях участников саммита по украинскому вопросу.

Ещё до начала встречи представители ЕС выражали сомнения в возможности включения украинской проблематики в финальную декларацию, отмечая существенные расхождения во взглядах ЕС и ССАГПЗ на данный конфликт.

Уточнения

Сове́т сотру́дничества ара́бских госуда́рств Перси́дского зали́ва — региональная закрытая международная организация государств Персидского залива.

